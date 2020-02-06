Денис Зернов: То, что у сборной России молодой состав – не оправдание Нападающий сборной России Денис Зернов – о поражении команде Финляндии (0:3) в первом матче третьего этапа Евротура.

- Во втором и третьем периоде мы довольно неплохо играли, создавали моменты, но не получилось забить. То, что у нас молодой состав - не оправдание. Всем дали шанс, и надо им пользоваться, на каждую игру выходить с желанием. Желание было, просто начало мы проспали, получили быстрые голы, - передает слова Зернова ТАСС.

Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда 8 февраля сыграет против команды Швеции.