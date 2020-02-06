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Сборная Швеции обыграла Чехию в матче Евротура - Советский спорт
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06 февраля 2020 23:37Хоккей

Сборная Швеции обыграла Чехию в матче Евротура

Хоккеисты сборной Швеции одержали волевую победу над командой Чехии в первом матче третьего этапа Евротура со счетом 2:1.

В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Фредрик Хендемарк (32-я минута), Матиас Броме (56), у чешской команды точным броском отличился Давид Штястны (10).

В следующем матче на турнире Швеции 8 февраля сыграет против команды России, а Чехия в тот же день встретится со сборной Финляндии.

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