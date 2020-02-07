Богдан Киселевич: Первые пять минут с финнами были обескураживающими, потом уже исправились Капитан сборной России Богдан Киселевич прокомментировал поражение команды в матче против Финляндии (0:3).

- Плохо начали, где-то нервничали. Оказались не готовы, допустили грубые и несвойственные нам ошибки, за которые были наказаны. Первые пять минут были обескураживающими, потом уже исправились и два периода провели так, как надо было начинать. Эта игра - огромный опыт и пойдет только в плюс, нужно добавить результат, - приводит слова Киселевича ТАСС.

Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда 8 февраля сыграет против команды Швеции.