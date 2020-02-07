Александр Самонов: Команда не выдержала стартовый натиск, ошибки допустили немножко

- Не ждал, что выйду на лед, но вратарь всегда должен быть готов. Команда не выдержала стартовый натиск, ошибки допустили немножко - волнение было, наверное. Но ничего, потом собрались, неплохой хоккей показывали. Не удалось забить, но наверстаем в следующих играх, - цитирует Самонова «РИА Новости».
Напомним, что сборная России пропустила три шайбы в первые семь минут встречи, после чего голкипер Тимур Билялов уступил место в воротах Александру Самонову.
В следующем матче на турнире российская команда 8 февраля сыграет против команды Швеции.
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