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Александр Самонов: Команда не выдержала стартовый натиск, ошибки допустили немножко - Советский спорт
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07 февраля 2020 01:24Хоккей

Александр Самонов: Команда не выдержала стартовый натиск, ошибки допустили немножко

Голкипер сборной России Александр Самонов прокомментировал поражение сборной России в первом матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии (0:3).

- Не ждал, что выйду на лед, но вратарь всегда должен быть готов. Команда не выдержала стартовый натиск, ошибки допустили немножко - волнение было, наверное. Но ничего, потом собрались, неплохой хоккей показывали. Не удалось забить, но наверстаем в следующих играх, - цитирует Самонова «РИА Новости».

Напомним, что сборная России пропустила три шайбы в первые семь минут встречи, после чего голкипер Тимур Билялов уступил место в воротах Александру Самонову.

В следующем матче на турнире российская команда 8 февраля сыграет против команды Швеции.

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