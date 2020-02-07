Илья Ковальчук: Хорошо было бы остаться в «Монреале», но давайте поговорим об этом через две недели

- Здесь мне все нравится. Это особенная команда. Хорошо было бы остаться, но давайте поговорим об этом через две недели. Сейчас важно сражаться на льду, это главное для меня на данный момент, - приводит слова Ковальчука «РИА Новости» со ссылкой на газету La Presse.
Напомним, что в текущем регулярно чемпионате Ковальчук провел за «Монреаль» 13 встреч, записав на свой счет пять заброшенных шайб и пять голевых передач.
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