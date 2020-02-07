«Монреаль» обыграл «Анахайм», Ковальчук сделал результативную передачу (видео) «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.

«Монреаль» в овертайме одержал победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

Победную шайбу забросил Джефф Питри.

Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук набрал одно очко за результативную передачу.

«Канадиенс» набрали 59 очков и занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. У «Дакс» - 50 очков и 14-я позиция на Западе.

Следующим соперником обеих команд станет «Торонто». «Анахайм» сыграет с канадским клубом на выезде 8 февраля, а «Монреаль» примет «Мэйпл Лифс» на своем льду 9 февраля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Сузуки, 18. Галлахер (Ковальчук), 34. Питри, 61 — Силфверберг, 30. Грант, 43.