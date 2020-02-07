«Монреаль» обыграл «Анахайм», Ковальчук сделал результативную передачу (видео)

Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертаяНа этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии.18.01.2020 19:00БиатлонТигай Лев
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанцииОчередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00БиатлонТигай Лев
Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии.27.01.2020 17:45ТеннисМысин Николай
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновенАлександр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений.03.02.2020 16:32БоксУсачев Владислав
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подрядПоследняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах.26.01.2020 19:45БиатлонМысин Николай
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian OpenРафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии.29.01.2020 19:00ТеннисВелиев Эмиль
Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые. 25.01.2020 20:15Фигурное катаниеТигай Лев
Андрей Тихонов: Хочу, чтобы «Спартак» выиграл весной все матчиБывший полузащитник сборной России и красно-белых поделился впечатлениями от Кубка Париматч Премьер в Катаре, за которым он следит воочию.05.02.2020 18:30ФутболФедоровский Александр
Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир!На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар.25.01.2020 01:30Фигурное катаниеТигай Лев
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30БиатлонЧикирис Олег