Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» «Лайтнинг» одержали пятую победу подряд.

«Тампа» одержала домашнюю победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

В составе победителей Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу. На счету нападающего 65 (25+40) очков в сезоне. Для россиянина эта игра стала 500-й в НХЛ. Еще один гол записал на свой счет Михаил Сергачев. Защитник набрал 27 (8+19) очков в текущем сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31. Кроме того, вратарь ассистировал Кучерову, набрав, тем самым, четвертое очко в сезоне.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал два (1+1) очка. В сезоне на счету россиянина 56 (17+39) очков.

Благодаря этой победе «Тампа» опередила «Питтсбург» и поднялась на третье место в таблице Восточной конференции. «Лайтнинг» набрали 73 очка, у «Пингвинз» - 71.

9 февраля «Тампа» на своем льду примет «Айлендерс», а «Питтсбург» сыграет в гостях против «Флориды».

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«Тампа» — «Питтсбург» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Сергачев, 10. Стэмкос (Кучеров), 13. Сирелли, 30. Кучеров (Василевский),60 — Малкин, 30. Марино (Малкин), 44.