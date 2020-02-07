Ничушкин забил гол в победной игре «Колорадо» против «Оттавы» (видео) - Советский спорт
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07 февраля 2020 06:57ХоккейНечаев Юрий

Ничушкин забил гол в победной игре «Колорадо» против «Оттавы» (видео)

В последних пяти матчах «Эвеланш» одержали четыре победы.

«Оттава» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Счет в матче в первом периоде открыл Валерий Ничушкин. Для россиянина эта шайба стала 10-й в сезоне.

Нападающий »Сенаторз» Артем Анисимов завершил матч с показателем полезности «-2». Никита Зайцев заработал «+1».

«Колорадо» набрал 66 очков и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. «Оттава» - 15-я на Востоке (47).

9 февраля обе команды сыграют на выезде. «Эвеланш» встретятся с «Коламбусом», а «Сенаторз» - с «Виннипегом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Ткачук, 20 — Ничушкин, 8. Ньето, 25. Макар, 29. Комфер, 44.

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