Ничушкин забил гол в победной игре «Колорадо» против «Оттавы» (видео) В последних пяти матчах «Эвеланш» одержали четыре победы.

«Оттава» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Счет в матче в первом периоде открыл Валерий Ничушкин. Для россиянина эта шайба стала 10-й в сезоне.

Нападающий »Сенаторз» Артем Анисимов завершил матч с показателем полезности «-2». Никита Зайцев заработал «+1».

«Колорадо» набрал 66 очков и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. «Оттава» - 15-я на Востоке (47).

9 февраля обе команды сыграют на выезде. «Эвеланш» встретятся с «Коламбусом», а «Сенаторз» - с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Ткачук, 20 — Ничушкин, 8. Ньето, 25. Макар, 29. Комфер, 44.