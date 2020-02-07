Три очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Аризону» (видео) В последних пяти матчах «Койотис» потерпели четыре поражения.

«Аризона» на своем льду проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5 (1:0, 1:3, 1:2).

Одним из главных героев встречи стал российский нападающий гостей Андрей Свечников. Форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В активе россиянина 50 (22+28) очков в 54 матчах текущего сезона.

Также три (2+1) очка набрал Себастьян Ахо.

«Каролина» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Аризона» - седьмая на Западе (61).

Следующие матчи обе команды проведут 9 февраля на выезде. «Харрикейнз» сыграют с «Вегасом», а «Койотис» - с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Каролина» — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы: Голигоски, 16. Дворак, 25. Гарленд, 44 — Свечников, 26, 32. Славин, 29:00. Ахо, 42 (Свечников), 60.