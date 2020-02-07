Михаил Сергачев: Василевский – лучший вратарь в мире Сегодня «Тампа» одержала пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сказал, что считает своего одноклубника Андрея Василевского лучшим вратарем в мире.

«Очевидно, что он лучший вратарь в мире, на мой взгляд. Он так усердно работает над своей игрой на каждой тренировке. Он отлично подходит для нашей команды», - цитирует Сергачева официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Тампа» одержала домашнюю победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

В составе победителей Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу. На счету нападающего 65 (25+40) очков в сезоне. Для россиянина эта игра стала 500-й в НХЛ. Еще один гол записал на свой счет Сергачев. Защитник набрал 27 (8+19) очков в текущем сезоне. Василевский отразил 29 бросков из 31. Кроме того, вратарь ассистировал Кучерову, набрав, тем самым, четвертое очко в сезоне. Василевский был признан первой звездой матча.

Благодаря этой победе «Тампа» опередила «Питтсбург» и поднялась на третье место в таблице Восточной конференции. «Лайтнинг» набрали 73 очка, у «Пингвинз» - 71.

9 февраля «Тампа» на своем льду примет «Айлендерс».