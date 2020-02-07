Нападающий «Вегаса» Стоун признан первой звездой дня в НХЛ Лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Лучшим игроком дня признан Марк Стоун из «Вегаса».

Нападающий набрал пять (2+3) очков и помог своей команде обыграть «Флориду» (7:2).

Второй звездой стал вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд.

Голкипер отразил 46 бросков по своим воротам в матче против «Филадельфии» (5:0).

Замкнул тройку нападающий «Айлендерс» Киффер Беллоуз, оформивший дубль в игре с «Лос-Анджелесом» (5:3).