Василевский побил рекорд «Тампы-Бэй» по матчам с набранными очками Предыдущее достижение принадлежало Хабибулину.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский стал новым рекордсменом клуба по продолжительности серии с набранными командой очками.

Andrei Vasilevskiy became the ninth different goaltender in the last 40 years to record at least one point in 17+ consecutive appearances. #NHLStats pic.twitter.com/ES1SlYkbeE — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 7, 2020

В четверг «Тампа-Бэй» выиграла у «Питтсбрга» (4:2). 25-летний российский вратарь отразил 29 бросков «пингвинов» и отметился результативной передачей.

Таким образом, «молнии» не проигрывают в основное время при Василевском в 17 матчах подряд.

Отметим, что предыдущее достижение принадлежало другому российскому вратарю – Николаю Хабибулину. С 15 февраля по 2 апреля 2003 года он выиграл 12 матчей при четырех ничьих.

Теперь 8 февраля «Тампа-Бэй» сыграет дома с «Айлендерс».