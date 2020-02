Василевский побил рекорд «Тампы-Бэй» по матчам с набранными очками

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский стал новым рекордсменом клуба по продолжительности серии с набранными командой очками.

Andrei Vasilevskiy became the ninth different goaltender in the last 40 years to record at least one point in 17+ consecutive appearances. #NHLStats pic.twitter.com/ES1SlYkbeE