Райан О'Райлли: Приятно видеть Тарасенко с командой и понимать, что у нас есть это оружие В текущем сезоне россиянин провел всего 10 матчей.

Нападающий «Сент-Луиса» Райан О'Райлли считает, что восстанавливающийся после травмы Владимир Тарасенко поможет команде в решающих матчах сезона.

«Безусловно, он является важнейшей частью этой команды. Он пропустил много времени. Но коллектив был воодушевлен увидеть его. Особенно перед началом решающего отрезка сезона и плей-офф. Приятно видеть его с командой и понимать, что у нас есть это оружие», - приводит слова Райана О'Райлли официальный сайт НХЛ.

Напомним, Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». 29 октября хоккеист перенес операцию. В 10 проведенных матчах текущего сезона россиянин успел набрать 10 (3+7) очков. Вчера Тарасенко провел первую тренировку с командой. Он работает в условиях ограничения контактной борьбы.

«Сент-Луис» лидирует в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 72 очка после 55 игр. 9 февраля «блюзмены» на своем льду примут «Даллас».