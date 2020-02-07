Себастьян Ахо: Свечников обладает скоростью, мастерством, способен забивать «Каролина» одержала очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо поделился мнением о российском нападающем Андрее Свечникове.

«Со Свечниковым очень круто играть, он обладает скоростью, мастерством, способен забивать. Я пытался находить его на льду, мы играли в быстрый хоккей, хорошо катались и создали много моментов», - приводит слова Ахо официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Аризона» на своем льду проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5 (1:0, 1:3, 1:2).

Одним из главных героев встречи стал Свечников. Форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В активе россиянина 50 (22+28) очков в 54 матчах текущего сезона.

Ахо также набрал в игре три (2+1) очка.

«Каролина» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. 9 февраля «Харрикейнз» сыграют в гостях против «Вегаса».