Брэйден Шенн: Тарасенко очень полезно побыть с командой и почувствовать легкий ажиотаж В текущем сезоне россиянин провел всего 10 матчей.

Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн надеется, что россиянин Владимир Тарасенко уже скоро сможет помочь команде.

«Он еще далек от возвращения. Конечно, ему хочется быть рядом с партнерами, выигрывать матчи и забивать голы. С психологической точки зрения ему очень полезно побыть с нами и почувствовать легкий ажиотаж. Он усердно работает над возвращением, и мы надеемся, что это произойдет скоро», - цитирует Шенна пресс-служба НХЛ.

Напомним, Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». 29 октября хоккеист перенес операцию. В 10 проведенных матчах текущего сезона россиянин успел набрать 10 (3+7) очков. Вчера Тарасенко провел первую тренировку с командой. Он работает в условиях ограничения контактной борьбы.

«Сент-Луис» лидирует в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 72 очка после 55 игр. 9 февраля «блюзмены» на своем льду примут «Даллас».