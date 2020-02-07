Матч чемпионата Белоруссии не состоялся из-за пожара в раздевалке (фото) Часть формы «Химика» из Новополоцка сгорела.

Матч переходного турнира чемпионата Белоруссии между «Брестом» и «Химиком» отменен из-за пожара в ледовом дворце в Бресте, сообщает официальный сайт национальной федерации хоккея.

Пожар произошел в раздевалке гостей. По предварительной информации, была оставлена включенной электротепловая пушка: от направленного потока теплого воздуха на спортивную форму произошло ее оплавление с последующим возгоранием.

Никто из сотрудников дворца спорта не пострадал: находившиеся в сооружении три человека успели его покинуть. При этом сгорело два комплекта формы игроков «Химика» и повреждено клубное имущество.