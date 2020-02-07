КХЛ рассматривает несколько вариантов сетки первого раунда плей-офф Ориентировочный срок утверждения – 12-14 февраля.

Континентальная хоккейная лига рассматривает разные варианты расписания матчей Кубка Гагарина. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу лиги.

«В Восточной и Западной конференциях идет напряженная борьба за итоговые места в восьмерках сильнейших, – заявили в КХЛ информагентству. – В связи с этим лига разработала несколько вариантов сетки первой стадии плей-офф с учетом возможностей арен команд Западной конференции и комфортной логистики Восточной конференции. Ориентировочный срок ее утверждения – 12-14 февраля.

При разработке сетки лига руководствовалась интересами клубов, болельщиков и ТВ-партнеров. В связи с этим опробованная в прошлом сезоне схема, при которой в один день играют две пары западных и две пары восточных команд, будет сохранена. Это позволит болельщикам в режиме реального времени следить за всеми матчами, а телеканалам – показать максимальное количество игр плей-офф в прямом эфире».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля, а уже 1 марта начнется первый раунд плей-офф. Седьмой матч финала Кубка Гагарина в случае необходимости будет сыгран 30 апреля.