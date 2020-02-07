Каспарс Даугавиньш: Знарок злился на меня, когда игра не шла Латвиец играет в «Спартаке» под руководством Знарка, с которым работал еще в молодежной сборной Латвии.

Форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш высказался о работе под руководством Олега Знарка.

– Вы работали со Знарком еще в молодежной сборной Латвии 15 лет назад. Каким он был тогда?

– Точно таким же! Его самое сильное качество – любовь к победам, – приводит слова 31-летнего латвийца официальный сайт лиги. – Все сделает ради них. Это же он спрашивает и со своих игроков.

– Были ли у вас когда-нибудь конфликты со Знарком?

– Конфликтов – нет. Было время, он злился на меня, когда игра не шла.

В нынешнем сезоне Даугавиньш набрал 35 (15+20) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, отставая на семь очков от «Динамо» (Москва) и «Йокерита».