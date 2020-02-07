Леонид Вайсфельд: С таким центром, как Шипачев, Яшкин – главный фаворит гонки снайперов Яшкин опережает Капризова на два гола.

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд высказался о гонке снайперов в регулярном чемпионате КХЛ.

Перед заключительным отрезком регулярного сезона форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин занимает первое место с 27 голами, опережая на две заброшенные шайбы нападающего ЦСКА Кирилла Капризова.

«В ударном звене «Динамо» травмирован Андре Петерссон, – приводит слова Вайсфельда официальный сайт КХЛ, – и вся голевая нагрузка, которая раньше равномерно распределялась между нападающими тройки, легла на плечи Яшкина.

Но вообще с таким центральным нападающим, как Вадим Шипачев, Яшкин выглядит главным фаворитом гонки снайперов. Не потому, что Дмитрий лучше Кирилла Капризова, а потому, что у форварда ЦСКА нет такого партнёра по звену».

Отметим, что ЦСКА проведет еще семь матчей до начала плей-офф, а «Динамо» – шесть.