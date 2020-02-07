Владимир Крикунов – о начале матча с Финляндией: Особенно защитники действовали не ахти Россия пропустила три гола к седьмой минуте матча «Шведских хоккейных игр» с Финляндией.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался об игре сборной России в начале первого матча третьего этапа Еврохоккейтура – «Шведских хоккейных игр» с Финляндией (0:3) в Хельсинки.

«Мне показалось, что наша команда вышла на лед не совсем готовой к жесткой и быстрой борьбе, – приводит слова Крикунова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Особенно защитники действовали не ахти, не подстраховали друг друга. Сразу случилось два выхода на наши ворота, когда соперники проскочили между ними. Ну разве так можно?».

Напомним, сборная России пропустила три шайбы к седьмой минуте. В итоге, матч так и завершился.

Теперь 8 февраля Россия сыграет со Швецией, а 8 февраля – с Финляндией. Оба матча пройдут в Стокгольме.