Ковальчук интересен трем клубам НХЛ В составе «Монреаля» россиянин набрал 11 (5+6) очков в 14 играх.

В услугах 36-летнего нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука заинтересованы сразу три клуба Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Sportsnet.ca.

По информации источника, что претендентами на россиянина являются лидирующий в Восточной конференции «Бостон», а также «Эдмонтон» и «Калгари», идущие на шестом и восьмом местах Запада соответственно.

«Монреаль» хочет сохранить Ковальчука в своем составе, но готов обменять его на пик во втором раунде драфта. Сам игрок желает продолжить выступления за «Канадиенс».

Отметим, что контракт Ковальчука с командой рассчитан до конца сезона.

Российский форвард набрал 11 (5+6) очков в 14 играх за «Монреаль». Его клуб занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 59 очков в 56 встречах.