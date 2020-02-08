«Рейнджерс» проиграли «Баффало», у Панарина передача (видео)
Команды сравнялись по очкам в турнирной таблице.
«Рейнджерс» потерпели домашнее поражение от «Баффало» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой стал голкипер «клинков» Картер Хаттон, отразивший 37 из 39 бросков соперника.
В составе «Рейнджерс» результативная передача на счету форварда Артемия Панарина. Теперь у 28-летнего российского игрока 72 (27+45) очка в 52 матчах сезона. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков.
«Баффало» набрал 56 очков и догнал «Рейнджерс» в турнирной таблице Восточной конференции. Команды отстают от зоны плей-офф на девять очков.
В следующих матчах 9 февраля «Баффало» примет «Анахайм», а «Рейнджерс» сыграют дома с «Лос-Анджелесом».
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