Данила Галенюк: Шведы не любят силовую борьбу, толчки Россия сыграет в Стокгольме с хозяевами «Шведских игр».

Защитник сборной России Данила Галенюк высказался о предстоящем матче со Швецией на третьем этапе Еврохоккейтура «Шведские игры» в Стокгольме.

«Шведы – техничная хорошая команда, хорошо катаются, – приводит ТАСС слова 19-летнего игрока. – Главное, не давать им много пространства, поплотнее с ними играть до последней минуты. Они не любят силовую борьбу, толчки».

Напомним, в первом туре Россия проиграла Финляндии (0:3) в вынесенном матче в Хельсинки, а Швеция победила Чехию (2:1).

Отметим, что в нынешнем составе сборной России шесть игроков, в том числе Галенюк, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира.

Матч Швеция – Россия пройдет 8 февраля на «Эрикссон Глоб Арене» в Стокгольме. Начало игры – 18:15 (мск).