Александр Овечкин о своей результативности: Порой думаешь – нифига себе, это очень большие цифры У Овечкина 698 голов за карьеру в НХЛ.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своей результативности.

Во вторник 34-летний российский форвард сделал хет-трик в ворота «Лос-Анджелеса», после чего на его счету стало 698 голов, что позволяет ему занимать восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Если честно, я стараюсь об этом не задумываться, потому что все еще играю, – приводит слова Овечкина официальный сайт лиги. – Я по-прежнему стараюсь делать то, на что способен. Но порой вдруг задумываешься обо всем и такой думаешь: «Нифига себе... Это очень большие цифры». Немногие этого добились. Попасть в первую десятку, а теперь – в восьмерку, это очень хорошо».

Отметим, что в следующем матче 8 февраля «Вашингтон» сыграет дома с «Филадельфией».