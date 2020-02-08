Александр Овечкин о своей результативности: Порой думаешь – нифига себе, это очень большие цифры

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своей результативности.
Во вторник 34-летний российский форвард сделал хет-трик в ворота «Лос-Анджелеса», после чего на его счету стало 698 голов, что позволяет ему занимать восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
«Если честно, я стараюсь об этом не задумываться, потому что все еще играю, – приводит слова Овечкина официальный сайт лиги. – Я по-прежнему стараюсь делать то, на что способен. Но порой вдруг задумываешься обо всем и такой думаешь: «Нифига себе... Это очень большие цифры». Немногие этого добились. Попасть в первую десятку, а теперь – в восьмерку, это очень хорошо».
Отметим, что в следующем матче 8 февраля «Вашингтон» сыграет дома с «Филадельфией».
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