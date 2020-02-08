Александр Овечкин: Хочу забить 700-й гол в домашнем матче У капитана «столичных» 698 голов.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что приближается к отметке в 700 голов за карьеру в НХЛ, которую хотел бы достичь в домашней игре.

«Конечно, ведь болельщики хотят это увидеть, – приводит слова 34-летнего российского форварда официальный сайт лиги. – Фанаты хотят отпраздновать это событие. Это большой и важный момент.

Конечно, когда-то это произойдет. Надеюсь, что в следующей игре, но если нет, то ничего страшного. У меня будет еще одна».

Отметим, что свой 500-й гол Овечкин забил 10 января 2016 года в домашнем матче с «Оттавой», а 600-й – 12 марта 2018 года также дома с «Виннипегом».

В ближайшем матче 8 января «Вашингтон» сыграет дома с «Филадельфией», а 10 января – примет «Айлендерс». На данный момент у капитана «столичных» 698 голов.