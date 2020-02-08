Александр Георгиев: Стараюсь быть готовым в любой момент, когда мне выпадает шанс

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:3) высказался о длительной паузе, во время которой оставался без игровой практики.
«Я чувствовал себя хорошо, – приводит слова 23-летнего российского вратаря официальный сайт лиги. – Тут ничего не поделаешь. Сказать особенно нечего.
Решения принимают тренеры и менеджмент. Я просто стараюсь быть готовым в любой момент, когда мне выпадает шанс. Это мой главный фокус».
Отметим, что Георгиев сыграл с первых минут впервые с 21 января. Всего в нынешнем сезоне на его счету 12 побед в 25 матчах, из них два – «на ноль», 90,8 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,12 гола за игру.
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