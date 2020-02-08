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Милош Ржига: Матч с Россией – очередной рядовой матч - Советский спорт
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08 февраля 2020 18:23Хоккей

Милош Ржига: Матч с Россией – очередной рядовой матч

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига – о предстоящем матче третьего этапа Евротура против команды России.

– Матч с Россией – рядовой очередной матч. Мы готовимся как обычно. Ничего такого уже нет, что я работал в России, значит, это принципиально для меня. Нет, обычный матч, в котором мы хотим победить. Молодостью состава прикрываться сборной России не стоит, не надо страховаться. Эти парни выиграли серебро на молодежном чемпионате мира, – цитирует Ржигу «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче на «Шведских играх» сборная Чехии уступили сборной Швеции (1:2), а во втором переиграла Финляндию (3:1).

В турнирной таблице Евротура чешская сборная с 14 очками занимает первую строчку.

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