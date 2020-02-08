Милош Ржига: КХЛ должна изменить календарь - у нас много игроков, и их хотят видеть в сборной Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига считает, что при составлении календаря КХЛ стоит учитывать время на подготовку сборных к этапам Евротура.

- Думаю, КХЛ должна изменить расписание чемпионата, поскольку у финнов, шведов, у нас много игроков, и их хотят видеть в сборной. Я еще с прошлого года просил руководство, чтобы наши игроки могли сыграть последний перед паузой матч в пятницу, а субботу и воскресенье использовали бы на переезд, потому что из Хабаровска и «Куньлуня» ехать далеко. Наша команда встречается только в среду, и как тогда можно готовиться к турниру? – приводит слова Ржиги ТАСС.

Ранее главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев рассказал, что клубы КХЛ не отпустили четырех шведских игроков на домашний этап Евротура.