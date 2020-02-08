Алексей Кудашов: Детские ошибки привели к поражению в матче со шведами Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче третьего этапа Евротура против команды Швеции (2:5).

- Ошибки совсем детские - на этом уровне нельзя передерживать шайбу, чтобы тебя накрывал соперник, удаляться. Вот эти ошибки и вылезли в результат. Мы только начинали доминировать, брать шайбу, играть, и у нас или удаление, или потеря шайбы, - приводит слова Кудашова ТАСС.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3, а Швеция переиграла команду Чехии – 2:1.

В заключительном матче «Шведских игр» российская команда 9 февраля сыграет против Чехии, а сборная Швеции в тот же день встретится с Финляндией.