Джон Купер: Многие аспекты игры Кучерова в нынешнем году мне нравятся больше, чем в прошлом Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер – об игре нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова.

- У каждого игрока наступает момент, когда он делает скачок в своем мастерстве. Но у Кучерова это непрекращающийся процесс. Возможно, в этом сезоне он не наберет столько очков, как в прошлом, но многие аспекты его игры в нынешнем году мне нравятся даже больше, - цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Кучеров в четверг в матче против «Питтсбурга», который стал для российского форварда 500-м в НХЛ, забил гол и сделал передачу, продлив результативную серию до девяти игр.