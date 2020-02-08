Стивен Стэмкос: В последних матчах Василевский бесподобен Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос – об игре голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского.

- В последних матчах Василевский бесподобен. Он весьма близко к сердцу принял свои результаты в начале сезона, долго копался в себе, работал - и сейчас особенно приятно видеть, что все это приносит плоды, - цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Василевский в четверг сделал 29 сэйвов в матче с «Питтсбургом» (4:2) и продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей.