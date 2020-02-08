Алексей Кудашов: Мы дали возможность молодым перспективным хоккеистам проявить себя Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал выступление команды на третьем этапа Евротура.

- Все игроки на Евротуре приобретают опыт. Этой команде нужно выступать на международном уровне. Не попробовав их тут, мы не поймем ничего. И они не поймут, как играть. Это обязательный процесс, который нужно пройти. Набить шишек.

Вот они и делают такие ошибки. А мы будем их искоренять, чтобы в следующей игре такого больше не было. Это экспериментальная команда, назовем ее так. Мы дали возможность молодым перспективным хоккеистам проявить себя, почувствовать эту игру, набраться опыта. Нам это необходимо, - передает слова Кудашова «Матч ТВ».

Напомним, что российская команда в первом матче «Шведских игр» уступила Финляндии (0:3), а во второй потерпела поражение от Швеции (2:5). В заключительном матче турнира сборная России 9 февраля сыграет против Чехии.