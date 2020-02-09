Богдан Киселевич: Не все еще поняли, что нужно на полную работать Капитан сборной России Богдан Киселевич прокомментировал поражение команде Швеции на третьем этапа Евротура со счетом 2:5.

- Не все еще поняли, что нужно на полную работать, молотить, выдерживать это давление. Ну и есть проблемы, связанные с потерями. Мы сбиваемся на индивидуальную игру, цена ошибки здесь очень высокая. Это показывает уже вторая игра подряд, что нужно меньше ошибаться, ценить каждый момент и выигрывать свое единоборство, - приводит слова Киселевич ТАСС.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3, а Швеция переиграла команду Чехии – 2:1.

В заключительном матче «Шведских игр» российская команда 9 февраля сыграет против Чехии, а сборная Швеции в тот же день встретится с Финляндией.