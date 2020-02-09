Павел Кудрявцев: На исход встречи со шведами повлияли ненужные удаления Форвард сборной России Павел Кудрявцев прокомментировал поражение команде Швеции на третьем этапа Евротура со счетом 2:5.

- Думаю, на исход встречи повлияли ненужные удаления, их нужно убрать, и все будет получаться, - приводит слова Кудрявцева ТАСС.

Отметим, что форвард стал автором второй заброшенной шайбы у российской команды.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3. В заключительном матче «Шведских игр» российская команда 9 февраля сыграет против Чехии.