«Нью-Джерси» переиграл «Лос-Анджелес», Гусев забросил победную шайбу

«Нью-Джерси» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
Все шайбы хозяева забросили во втором периоде. Победный гол забил Никита Гусев. Заброшенная шайба стала для россиянина десятой в сезоне.
«Девилз» набрали 50 очков и занимают 14-е место в таблице Восточной конференции. «Кингз» - 15-е на Западе (43).
10 февраля «Лос-Анджелес» сыграет в гостях против «Рейнджерс», 12-го числа «Нью-Джерси» примет «Флориду».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Гусев, 26. Коулмэн, 28. Хьюз, 31.
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