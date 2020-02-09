«Нью-Джерси» переиграл «Лос-Анджелес», Гусев забросил победную шайбу «Кингз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Нью-Джерси» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Все шайбы хозяева забросили во втором периоде. Победный гол забил Никита Гусев. Заброшенная шайба стала для россиянина десятой в сезоне.

«Девилз» набрали 50 очков и занимают 14-е место в таблице Восточной конференции. «Кингз» - 15-е на Западе (43).

10 февраля «Лос-Анджелес» сыграет в гостях против «Рейнджерс», 12-го числа «Нью-Джерси» примет «Флориду».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Гусев, 26. Коулмэн, 28. Хьюз, 31.