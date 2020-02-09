«Тампа» обыграла «Айлендерс», Кучеров набрал два очка «Лайтнинг» одержали шестую победу подряд.

«Тампа» на своем льду одержала победу над «Айлендерс» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей две результативные передачи сделал Никита Кучеров. На счету россиянина 67 (25+42) очков в 54 матчах текущего сезона. Вратарь Андрей Василевский отразил 17 из 18 бросков по своим воротам.

Голкипер гостей Семен Варламов из 30 бросков отразил 27.

В таблице Восточной конференции «Тампа» набрала 75 очков и занимает третье место. Нью-йоркцы - шестые (68).

11 февраля обе команды сыграют на выезде. «Лайтнинг» встретятся с «Коламбусом», а «Айлендерс» - с «Вашингтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Пойнт (Кучеров) 12. Верхеге, 47. Стэмкос (Кучеров), 59 — Брассар, 53.