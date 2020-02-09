«Тампа» обыграла «Айлендерс», Кучеров набрал два очка

«Тампа» на своем льду одержала победу над «Айлендерс» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей две результативные передачи сделал Никита Кучеров. На счету россиянина 67 (25+42) очков в 54 матчах текущего сезона. Вратарь Андрей Василевский отразил 17 из 18 бросков по своим воротам.
Голкипер гостей Семен Варламов из 30 бросков отразил 27.
В таблице Восточной конференции «Тампа» набрала 75 очков и занимает третье место. Нью-йоркцы - шестые (68).
11 февраля обе команды сыграют на выезде. «Лайтнинг» встретятся с «Коламбусом», а «Айлендерс» - с «Вашингтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Пойнт (Кучеров) 12. Верхеге, 47. Стэмкос (Кучеров), 59 — Брассар, 53.
Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай Андрей Егорычев: Было бы здорово сыграть на сборах в пейнтбол 26-летний полузащитник «Урала» рассказал о подготовке ко второй части сезона, новичках команды, тренерском тандеме Дмитрия Парфенова и Юрия Ковтуна и обсерватории, которую он сам проектировал. 06.02.2020 19:00 Футбол Григорьевская Юлия Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль Панарин промолчал. «Рейнджерс» спасли Бучневич и Шестеркин Состоявшийся пятого февраля очередной игровой день НХЛ составлял из себя всего два матча. 06.02.2020 07:45 Хоккей Трофименко Кирилл Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге В качестве доказательств – пары марихуаны, кокаиновый поцелуй, мясо кабана и другие нелепости. И все это сработало! 28.01.2020 23:00 Бокс Иванова Дарья Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья «Детский сад» на Шведских играх: стратегия или утопия? В четверг сборная России матчем с финнами в Хельсинки стартует на третьем этапе Евротура – Шведских играх. 05.02.2020 20:15 Хоккей Домрачев Владислав, Иванов Сергей