«Питтсбург» обыграл «Флориду», Малкин набрал одно очко (видео)

Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian OpenНовак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты.02.02.2020 18:43ТеннисМысин Николай
Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил СандгренаАмериканец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах.28.01.2020 21:00ТеннисИванова Дарья
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15БиатлонТигай Лев
Почему Панарин заскучал на Бродвее? Пока Артемий Панарин по каким-то причинам вдруг заскучал в мировой столице шоу-бизнеса, честь отечественного хоккея в домашнем матче «Рейнджерс» с «Торонто» (5:3) мощно поддержали Павел Бучневич и Игорь Шестеркин.06.02.2020 14:45ХоккейСлавин Виталий
Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от пораженияОбзор игрового дня в НХЛ.04.02.2020 06:30ХоккейТрофименко Кирилл
Разогнавшуюся «Тампу» и Кучерова не остановил даже МалкинУдарный игровой день выдался в НХЛ. Состоялось аж 12 матчей, команды поистине играют в режиме нон-стоп на радость поклонникам хоккея!07.02.2020 08:30ХоккейТрофименко Кирилл
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в СаранскеНа первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания.08.02.2020 20:18Фигурное катаниеТигай Лев
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подрядПоследняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах.26.01.2020 19:45БиатлонМысин Николай
Как Тедеско повторить КононоваЗа тур до окончания Кубка Париматч Премьер в Катаре все четыре участника сохраняют шансы завоевать трофей. Впрочем, «Спартак» может убить интригу досрочно.06.02.2020 14:00ФутболФедоровский Александр
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий неделиНельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное.27.01.2020 19:15Фигурное катаниеТигай Лев