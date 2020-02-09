«Питтсбург» обыграл «Флориду», Малкин набрал одно очко (видео) «Пантерз» потерпели третье поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своем льду проиграла «Питтсбурга» со счетом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).

Победную шайбу во втором периоде забросил Сидни Кросби, которому ассистировал Евгений Малкин. В активе российского нападающего 57 (17+40) очков в 41 матче текущего сезона.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

«Пингвинз» набрали 43 очка и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Пантерз» - десятые (64).

11 февраля «Флорида» сыграет в гостях против «Филадельфии», а днем позже «Питтсбург» примет «Тампу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Питтсбург» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Хоффман, 18. Коннолли, 25 — Летанг, 7. Блюгерс, 11. Кросби (Малкин), 24.