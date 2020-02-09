Худобин отразил 23 броска в победном матче «Далласа» против «Сент-Луиса» (видео) В последних пяти матчах «блюзмены» потерпели четыре поражения.

«Сент-Луис» в овертайме уступил «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Нападающий «Старз» Роопе Хинтц забросил две шайбы, в том числе победную. Ворота «Далласа» защищал Антон Худобин. Российский вратарь отразил 23 броска из 25.

Александр Радулов пропустил матч из-за травмы.

«Блюзмены» продолжают лидировать в таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка. «Старз» занимают третью позицию (67).

12 февраля «Сент-Луис» сыграет в гостях против «Анахайма», а «Даллас» примет «Каролину».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Даллас» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Парэйко, 8, 11 — Бенн, 18. Хинтц, 34, 63.