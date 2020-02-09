«Каролина» обыграла «Вегас», Свечников сделал голевую передачу «Харрикейнз» одержали вторую победу подряд.

«Вегас» в серии буллитов уступил «Каролине» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:6 Б (2:1, 1:0, 2:4, 0:0).

Нападающий гостей Андрей Свечников отметился результативной передачей. Также на его счету победный реализованный буллит. В текущем сезоне россиянин набрал 51 (22+29) очко в 55 встречах.

«Каролина» набрала 67 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Вегас» - шестой на Западе (64).

Следующие матчи обе команды проведут 12 февраля на выезде. «Харрикейнз» сыграют с «Далласом», а «Вегас» - с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Каролина» — 5:6 Б (2:1, 1:0, 2:4, 0:0)

Голы: Пачиоретти, 14. Меррилл, 15. Теодор, 21. Стивенсон, 43 (мен.). Икин, 57 — Терявяйнен (Свечников), 20. Ахо, 42. Хаула, 45 (бол.). Флери, 51. Нечас, 54 (бол.).

Победный буллит: Свечников