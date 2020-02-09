Илья Ковальчук: «Монреаль» должен полагаться только на себя Сегодня «Канадиенс» одержали третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук прокомментировал борьбу за попадание команды в плей-офф.

«Теперь мы должны полагаться только на себя. Но нужно следить и за ситуацией в лиге. Каждая игра, выступление каждой команды очень важны для нас сейчас. Мы верим в себя. Мы боролись с травмами и это делает нас сильнее», - цитирует сайт НХЛ Ковальчука.

Напомним, сегодня в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Победную шайбу записал на свой счет Илья Ковальчук. Россиянин забил девятый гол в сезоне.

В таблице Восточной конференции у «Монреаля» 61 очко и 11-я позиция. «Торонто» занимает восьмое место, набрав 66 очков.

В своих следующих матчах обе команды на своих площадках примут «Аризону». «Канадиенс» свой матч проведут 11 февраля, а «Мэйпл Лифс» - 12-го числа.