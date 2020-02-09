Форвард «Виннипега» Лайне признан первой звездой дня в НХЛ Лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Виннипега» Патрик Лайне.

В матче против «Оттавы» (5:2) финский хоккеист оформил хет-трик.

Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд признан второй звездой.

Вратарь отразил все 34 броска по своим воротам и помог «Девилз» обыграть «Лос-Анджелес» (3:0).

Замкнул тройку лучших форвард «Филадельфии» Клод Жиру, набравший три (1+2) очка в матче против «Вашингтона» (7:2).