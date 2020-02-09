Форвард «Виннипега» Лайне признан первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой стал нападающий «Виннипега» Патрик Лайне.
В матче против «Оттавы» (5:2) финский хоккеист оформил хет-трик.
Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд признан второй звездой.
Вратарь отразил все 34 броска по своим воротам и помог «Девилз» обыграть «Лос-Анджелес» (3:0).
Замкнул тройку лучших форвард «Филадельфии» Клод Жиру, набравший три (1+2) очка в матче против «Вашингтона» (7:2).
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Спортивный директор как явление Желько Бувач в «Динамо»: что будет? 07.02.2020 11:30 Футбол Яременко Николай Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей Augsburg Calling. Как немецкий панк и фанат «Аугсбурга» изменил все Что объединяет футбол и музыку. 08.02.2020 14:59 Футбол Анисимов Вадим Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай