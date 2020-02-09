Сборная России проиграла Чехии по буллитам, трижды ведя в счете по ходу матча - Советский спорт
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09 февраля 2020 16:51ХоккейШарафудинов Виктор

Сборная России проиграла Чехии по буллитам, трижды ведя в счете по ходу матча

Команда Кудашова завершила турнир на последнем месте.

Матч заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура Шведских игр Россия – Чехия завершился со счетом 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1). После ничьей 3:3 в основное время чешская сборная выиграла 3:0 по буллитам. Встреча состоялась в Стокгольме.

Россияне трижды выходили вперед, а чехи трижды отыгрывались. На 12-й минуте счет открыл Артур Каюмов, на что за 46 секунд до первого перерыва ответил Якуб Флек. На 37-й минуте Андрей Светлаков отличился в меньшинстве, но на 54-й Ян Коштялек реализовал большинство. Автором третьей шайбы сборной России на 58-й стал Павел Порядин, однако чехи опять сравняли счет – за секунду до конца основного времени Коштялек оформил дубль.

После безголевого овертайма россияне в серии буллитов не реализовали ни одной попытки, в то время, как хоккеисты чешской сборной Якуб Крейчик, Ян Коварж и Флек сумели перехитрить вратаря Игоря Бобкова.

Сборная России завершила Шведские игры на последнем месте набрав 1 очко. 6 февраля команда Кудашова проиграла финнам 0:3, а 8-го уступила сборной Швеции со счетом 2:5.

С двумя победами в турнире лидирует шведская команда, набрав 6 очков. Чехи занимают второе место (5), а финны – третье (3).

Завершатся Шведские игры сегодняшним матчем Швеции и Финляндии. Игра начнется в 17:45 по московскому времени.

Российская команда замыкает и общую таблицу Еврохоккейтура, набрав 8 очков в 9 матчах. Чехи стали единоличным лидером сезона, набрав 16 очков. У финской сборной – 14, а у шведов – 13.

Заключительный четвертый этап Еврохоккейтура Чешские игры пройдет с 30 апреля по 3 мая.

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