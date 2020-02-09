Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев - об игре национальной команды на третьем этапе Евротура.

- Впечатления от сборной России не очень. Проиграли три раза основным соперникам, а ведь еще впереди нас ждут две команды англосаксов. Какое здесь может быть хорошее настроение? Причем самое интересное, что мы проигрываем не из-за каких-то случайностей, а просто системно.

Меня порадовал только Игорь Бобков. Это единственный игрок, который давным-давно должен был находиться в сборной. На юниорском и молодежном ЧМ он получал звание лучшего вратаря. Не понимаю, почему он до сих пор недооценен и болтается где-то в кандидатах. Все остальное — меня не порадовало, - приводит слова Плющева Sport24.ru.

Напомним, что на «Шведских играх» российская команда проиграла все три матча, уступив финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 Б).