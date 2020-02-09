Сборная Казахстана в четвертый раз кряду пропустит Олимпиаду В решающем матче команда Скабелки проиграла Польше на своей площадке.

В заключительной встрече третьего этапа отборочного турнира Олимпиады-2022 сборная Казахстана в столице страны Нур-Султане со счетом 2:3 проиграла команде Польши.

К середине матча поляки выигрывали 2:0. Бартош Циура открыл счет на 8-й минуте, а Мартин Пржигодски, отличился на 31-й.

В течение следующих пяти минут Казахстан отыгрался стараниями Дастина Бойда. Натурализованный канадец «размочил» счет спустя 17 секунд после гола Пржигодски, а затем оформил дубль. Тем не менее, поляки победили благодаря шайбе, которую забросил Мацей Урбанович на 29-й секунде третьего периода.

Благодаря победе сборная Польши заняла первое место в группе H, набрав девять очков прошла в финальный этап квалификации, где выступят 12 команд. Сборная Казахстана, которой руководит главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, заняла второе место и выбыла из числа претендентов на участие в Олимпийских играх 2022 года. Казахстанские хоккеисты пропустят Олимпиаду в четвертый раз кряду.

Также в мини-турнире в Нур-Султане выступали сборные Украины и Голландии. Украинцы набрали три очка, а голландцы – ни одного.

Поляки в четвертом раунде отбора сыграют в одной группе со сборными Латвии, Италии и Франции.