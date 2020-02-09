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Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов - Советский спорт
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09 февраля 2020 18:45Хоккей

Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков - об игре национальной команды на третьем этапе Евротура.

- Двоякое впечатление оставила наша сборная, - заявил Быков. - С одной стороны, это хорошо, что тренерский штаб и Федерация хоккея России намерена давать дорогу молодежи, но с другой, сразу бросать их в топку? Мы всегда старались показывать психологию победителя, играть с позиции силы, сейчас у нас это не получается, и комплекс проигравшего начинает давить.

Я считаю, что нужно формировать команду, которая будет представлять страну на чемпионате мира. Нельзя искусственно создавать места для молодых хоккеистов, в первую сборную должны ехать лучшие хоккеисты в стране, и конечно, это могут и быть молодые игроки, - приводит слова Быкова ТАСС.

Напомним, что на «Шведских играх» российская команда проиграла все три матча, уступив финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 Б).

Самонов свой матч не проиграл. В отличие от сборной России. Наши всухую уступили финнам Экспериментальная сборная России начала Шведские игры с сухого поражения от финнов (3:0). Однако назвать провальной премьеру героев Остравы-2020 язык не поворачивается. 06.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
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