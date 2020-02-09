Григорий Денисенко: Борьба и скорость – главные отличия хоккея на взрослом уровне - Советский спорт
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09 февраля 2020 20:19ХоккейКузютина Елена

Григорий Денисенко: Борьба и скорость – главные отличия хоккея на взрослом уровне

Нападающий сборной России Григорий Денисенко о Шведских играх

- Григорий, как вам турнир? Как атмосфера?
- Результата мы не показали, но впечатления он турнира остались позитивные. Был хороший уровень игры, команды быстрые, отлично играют в пас. Матчи получались увлекательными, несмотря на то, что счет часто не радовал. Все равно я был рад получить возможность выступить на этом этапе Евротура. Атмосфера была замечательная. Особенно приятно было играть против шведов, когда заполненная арена просто гудела.

- Почувствовали отличие взрослого хоккея от молодежного на уровне национальных команд?
- Два главных отличия – другая борьба и иная скорость. Но могу сказать, что и на уровне молодежки у сильных сборных в этих компонентах полный порядок.

- Три матча за такой короткий промежуток – тяжело?
- Все условия были созданы для того, чтобы быстро восстановится. Я успевал набраться сил. Думаю, что у остальных парней тоже не было проблем.

- Финны, шведы, чехи – какой соперник запомнился?
- Выделю сборную Швеции – очень хорошо играют в комбинационный хоккей. Их защитники всегда нацелены на атаку, классно подключаются и все делают в движении.

- Вас часто ставили в связку к армейцам Максиму Мамину и Андрею Светлакову…
- Хорошие партнеры. В этом составе были отличные хоккеисты, мне было приятно играть с каждым из них.

- Какие планы на ближайшее будущее? Скоро плей-офф. С кем было бы лучше встретиться «Локомотиву» в первом круге?
- Сейчас вернемся домой, дадут один день на отдых, а потом снова в работу. Соперника в плей-офф называть не буду. Как сложится, так тому и быть. Нужно быть готовым дать бой любому.

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