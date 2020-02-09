«Детройт» обыграл «Бостон», худшая команда НХЛ одолела лидера регулярного чемпионата

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» – «Бостон» завершился со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Форвард «красных крыльев» Брендан Перлини открыл счет на 23-й минуте после передачи Адама Эрне. «Бостон» отыгрался на 33-й секунде третьего периода стараниями защитника Тори Курга, которому ассистировал Давид Пастрняк, записав себе в актив 40-ю результативную передачу в сезоне. Тем не менее, «Детройт» взял два очка. Автором победной шайбы на 48-й минуте стал Андреас Атанасиу, реализовав большинство, а за 29 секунд до конца основного времени он же оформил дубль, забросив в пустые ворота.
Поражение в штате Мичиган прервало 6-матчевую победную серию «Бостона», но прошлогодний финалист Кубка Стэнли продолжает лидировать в регулярном чемпионате и Восточной конференции, имея 80 очков после 57 игр.
«Вашингтон» отстает от «Брюинз» на три очка, сыграв на два матча меньше.
«Детройт» остается худшей командой лиги и занимает последнее 16-е место на Востоке с 32 очками после 57 игр.
11 февраля «Ред Уингз» сыграют в гостях с «Баффало». 12 февраля «Бостон» примет «Монреаль».
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