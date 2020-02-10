«Баффало» на своем льду уступил «Анахайму» Таким образом, «Сэйбрз» потерпели» 3-е поражение в четырех матчах.

Хоккеисты «Анахайма» одержали победу над «Баффало» в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ – 3:2.

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Райан Гецлаф и Ник Ритчи. У хозяев это сделали Юхан Ларссон и Расмус Далин.

После этой встречи «Баффало» занимает 13-е место в таблице «Востока», набрав 56 очков. В активе «Дакс» – 53 очка и 13-я позиция на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Анахайм» – 3:2 (1:3, 1:0, 0:0)

Голы: Сильверберг (Стил, Дель Зотто), 06:15 – 0:1; Гецлаф (Ракелль, Шор), 10:45 – 0:2; Ритчи (Терри, Хенрик), 12:00 – 0:3; Ларссон (Уилсон), 18:53 – 1:3; Далин (Айкел, Веси), 31:41 – 2:3