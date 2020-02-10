«Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес», Шестеркин признан первой звездой матча (видео) «Кингз» потерпели пятое поражение подряд.

«Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Лос-Анджелесом» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).

В составе победителей одну из шайб на свой счет записал Артемий Панарин. Всего на его счету 73 (28+45) очка в 53 матчах текущего сезона.

Первой звездой встречи признан голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Российский вратарь отразил 42 из 43 бросков по своим воротам.

Нью-йоркцы набрали 58 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Кингз» продолжают замыкать таблицу Западной конференции, имея в активе 43 очка.

12 февраля «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Виннипега», а днем позже «Лос-Анджелес» примет «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: МакКегг, 3. Какко, 50. Панарин, 58. ДиАнджело, 58 — Вагнер, 51.