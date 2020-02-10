Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73 «Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес», Шестеркин признан первой звездой матча (видео) - Советский спорт
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian OpenНовак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты.02.02.2020 18:43ТеннисМысин Николай
Матч – премьер! «Локо» и «Ростов» выдали лучшую игру турнира в ДохеПод занавес межсезонного турнира в Катаре зрители увидели самый зрелищный поединок между командами Юрия Семина и Валерия Карпина. Но, по иронии судьбы, трофей досрочно забрал себе «Спартак».09.02.2020 20:36ФутболМощенко Захар
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала КосторнаяЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову.26.01.2020 02:00Фигурное катаниеТигай Лев
Как выбирали Прядкина и почему Шомуродов подорожал на 333%. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 11 февраля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 10.02.2020 14:00ФутболАнисимов Вадим
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео)В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей.09.02.2020 11:03ММАВащенко Сергей
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в СаранскеНа первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания.08.02.2020 20:18Фигурное катаниеТигай Лев
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15БиатлонТигай Лев
2:5 – минус три опять. Сборная России вчистую проиграла шведамНаш «детский сад» наступил на старые грабли, дали сопернику убежать в отрыв. Догнать же не получилось. 08.02.2020 21:21ХоккейДомрачев Владислав
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian OpenВ финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России.01.02.2020 16:45ТеннисМысин Николай
Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее ЛебедеваИзвестный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45БоксУсачев Владислав