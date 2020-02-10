Главный тренер «Рейнджерс»: Шестеркин знает, что он великолепен Сегодня нью-йоркцы одержали очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о российском голкипере команды Игоре Шестеркине.

«Если ты собираешься быть великим, тебе нужно знать, что ты великолепен, и он знает, что он великолепен. Думать, что ты великий, это не эгоизм. Уверенность и расслабленность – это все у него есть», - приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Лос-Анджелесом» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). Первой звездой встречи признан Шестеркин. Российский вратарь отразил 42 из 43 бросков по своим воротам.

24-летний хоккеист стал первым в истории клуба голкипером, отразившим более 40 бросков в двух из шести стартовых матчах. В январе Шестеркин совершил 46 сейвов в игре с «Нью-Джерси» (6:3). Кроме того, россиянин стал первым вратарем в истории нью-йоркского клуба, добывшим две победы в стартовых шести матчах за карьеру, сделав при этом не менее 40 сейвов.

Нью-йоркцы набрали 58 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. 12 февраля «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Виннипега».